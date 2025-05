Das Office-Spin-off The Paper feiert im September Premiere

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass es Pläne gibt, die Welt von The Office um eine weitere Serie zu erweitern. Nein, wir sprechen hier nicht von einer weiteren regionalen Anstrengung, wie wir sie letztes Jahr mit The Office Australia gesehen haben, sondern von einem kompletten und offiziellen Spin-off, das eine größtenteils neue Besetzung einführt und die Mockumentary-Formel an einen neuen Arbeitsplatz in einem anderen Teil der Vereinigten Staaten bringt.

Diese Show heißt The Paper und wir werden sie eher früher als später sehen. Wir sagen dies, da Peacock jetzt in den sozialen Medien bestätigt hat, dass das Spin-off irgendwann im September Premiere haben wird, aber der große Haken ist, dass es an Orten ohne Zugang zum Peacock -Streaming-Dienst wie Großbritannien kein Wort über das regionale Premierendatum der Serie gibt.

In der Vergangenheit, zum Beispiel bei der Ted -Serie, haben wir gesehen, dass die Show auf Sky /Now Diensten ankam, kurz nachdem sie ursprünglich auf Peacock in den USA debütierte, was bedeutet, dass es nicht ausgeschlossen wäre, dass ein ähnliches Setup hier passiert. Andererseits geschah die Rückkehr von Poker Face auf Peacock und auf anderen Diensten, wobei es sich auch um eine Peacock -Produktion handelt, was bedeutet, dass die Möglichkeit besteht, dass The Paper gleichzeitig in weiten Teilen der Welt debütiert.

Ansonsten wird The Paper von Domhnall Gleeson in der Hauptrolle gespielt, aber mit einer erweiterten Besetzung verstärkt, zu der sogar Oscar Nunez gehört, der als Oscar Martinez in The Office für die volle Laufzeit von neun Staffeln auftrat.

Erwarten Sie bald einen offiziellen Trailer für die Serie, zusätzlich zum festen Premierendatum.