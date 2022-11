Das November-Update der Xbox verbessert Discord und den Store

HQ

Wenn Sie Ihre Xbox in den letzten Tagen hochgefahren haben, haben Sie wahrscheinlich bemerkt, dass ein neues Systemupdate eingetroffen ist. Das wäre das November-Update, und was genau es tut, hat ein Xbox Wire-Artikel die Details aufgetischt.

Uns wurde gesagt, dass die Discord-Integration verbessert wurde und jetzt die Kanalauswahl von Ihrer Xbox-Konsole sowie die Unterstützung der Rauschunterdrückung für klareren Klang bietet.

Darüber hinaus verfügt der Microsoft Store jetzt über Wunschlistengeschenke und Verkaufsbenachrichtigungen, um es noch einfacher zu machen, einen Freund oder ein Familienmitglied aus gutem Herzen mit einem neuen Spiel zu verbinden.

Ansonsten hat die Captures-App jetzt eine bessere Integration und Wiedergabequalität, die Energieoptionen enthalten jetzt detailliertere Informationen und können mehr angepasst werden, Livestreaming von Ihrer Konsole wird dank einer neuen Ziel-Tab-Option einfacher, Controller Rumble wird zu Xbox Cloud Gaming für PC und Mac hinzugefügt, es gibt jetzt einen Abschnitt mit empfohlenen Einstellungen in Einstellungen, um das Beste aus Ihrer Konsole und Display-Kombination herauszuholen. Xbox Assist wurde als Xbox-Support neu gestaltet, und schließlich ist "Ask to join" jetzt auf dem Profil eines Freundes zu finden und nicht nur auf der Seite "Happening now".

Sie können hier ein wenig weiter in jede dieser neuen Ergänzungen einlesen oder sie heute selbst auf Ihrer Xbox-Konsole überprüfen.