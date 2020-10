Das November-Programm für Stadia-Pro-Abonnenten

Sony hat gestern Abend die Spiele bekanntgegeben, die im August allen Abonnenten ihres Premium-Dienstes Playstation Plus zur Verfügung stehen. Ab dem 6. August dürfen...

Der Indie-Entwickler und selbstständige Publisher Rebellion hat zu Beginn des neuen Jahres das Studio Radiant Worlds erworben. Das britische Team wird in "Rebellion...

GR Live schleicht sich heute durch Sniper Elite 4. Der Shooter von Rebellion erscheint offiziell morgen. Wir lassen unsere Scharfschützen Anders in die Rolle von Karl...

Hausgemachte Screenshots und Kritik zu Sniper Elite 4 online

am 13. Februar 2017 um 14:00 NEWS. Von Stefan Briesenick

Wir haben uns in die pralle Sonne gelegt und viele Stunden in der traumhaften Kulisse von Sniper Elite 4 verbracht. Dabei ist der ein oder andere Nazi-Dummkopf in die...