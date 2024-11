Das Nova von Journey kombiniert kabelloses Laden mit tollem Aussehen

HQ

Kabelloses Laden ist derzeit der letzte Schrei, da immer mehr Geräte die Qi-Technologie unterstützen, die induktives Laden ermöglicht, was bedeutet, dass wir ein Gerät nicht wirklich mit einem Kabel anschließen müssen, um es aufpumpen zu können. Der Haupthaken an dieser Revolution des kabellosen Ladens ist, dass sie zur Entwicklung vieler Produkte geführt hat, die etwas weniger angenehm für die Augen sind, aber glücklicherweise ist Journey hier, um das zu korrigieren.

In der neuesten Folge von Quick Look haben wir Nova von Journey in die Hände bekommen, eine 3-in-1-Ladelösung, die schnelles Aufladen mit einer großartigen Ästhetik kombiniert. Das ungewöhnlich aussehende Gerät bietet Platz für ein MagSafe-iPhone, einen Apple Watch auf der Rückseite und auch einige AirPods in der Mitte und bietet sogar ein kleines Licht, um die Dunkelheit fernzuhalten.

Um zu sehen, ob der Nova die nächste kabellose Ladelösung für Sie ist, sehen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken über das Gadget teilt.