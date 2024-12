Das nordisch inspirierte Eriksholm: The Stolen Dream zeigt seine Stealth-Mechanik

Das PC Gaming Show ist noch im Gange, aber als Teil dieses Showcases hat Entwickler River End Games gerade einen weiteren Blick auf das Einzelspieler-Abenteuer Eriksholm: The Stolen Dream geworfen.

Dieses Spiel spielt in der fiktiven Stadt Eriksholm, die ihrerseits von den nordischen Ländern in den frühen 1900er Jahren inspiriert ist. Es dreht sich um ein jugendliches Waisenkind namens Hanna, das sich mit Hilfe ihrer Freunde Alva und Sebastian auf die Suche nach ihrem vermissten Bruder begibt. Der Haken an der Sache ist, dass diese Quest Hanna und ihre Verbündeten an Orte führt, an denen sie nicht sein sollte, weshalb es breite Stealth-Elemente gibt, die in das Gameplay integriert sind, etwas, das im neuesten Trailer im Mittelpunkt steht, den ihr unten sehen könnt.

Eriksholk: The Stolen Dream plant, irgendwann im Jahr 2025 auf PC, PS5 und Xbox Series X/S zu erscheinen. Vielleicht wissen wir nächste Woche mehr über einen bestimmten Zeitraum, denn River End verspricht, dass es dann einen längeren erweiterten Gameplay-Trailer geben wird. Unten seht ihr ein paar neue Bilder des Spiels.