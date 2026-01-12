Das Nobel-Institut lehnt Machados Versuch ab, den Friedenspreis mit Trump zu teilen.

HQ

Das norwegische Nobel-Institut hat das Angebot der venezolanischen Oppositionsführerin María Corina Machado, Trump 2025 zu verleihen oder zu geben, entschieden abgelehnt und betont, dass die Regeln des Preises einen solchen Schritt unmöglich machen.

Machado, die den Preis für ihre Arbeit zur Verteidigung der demokratischen Rechte in Venezuela gewann, hatte die Ehre öffentlich Trump gewidmet und sagte, sie wolle sie ihm als Zeichen der Dankbarkeit für seine Rolle bei den Aktionen der Vereinigten Staaten überreichen, die zur Festnahme von Nicolás Maduro führten. Trump sagte, es wäre ihm eine Ehre, sie anzunehmen.

María Corina Machado // Shutterstock

In einer neuen Erklärung stellten das Nobel-Institut und das norwegische Nobelkomitee jedoch klar, dass ein Friedensnobelpreis, sobald er verkündet wurde, "nicht widerrufen, geteilt oder an andere übertragen werden kann." Die Organisation berief sich auf die Statuten der Nobelstiftung, die festlegt, dass die Entscheidung endgültig und unumkehrbar ist.

Das Komitee wies außerdem darauf hin, dass es nach der Auszeichnung der Preisträger in der Regel keine Kommentare oder Handlungen der Preisträger äußert, und betont, dass die Regeln für den Preis festgelegt sind und nicht der persönlichen Präferenz unterliegen. Machado hatte den Preis zuvor sowohl dem venezolanischen Volk als auch Trump kurz nach der Verleihung gewidmet, doch die Klarstellung des Instituts schließt eine formelle Umverteilung der Ehrung aus.