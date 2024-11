Das Nintendo Network ist endlich tot: Der letzte Spieler hat nach dem Absturz seines 3DS Feierabend gemacht

HQ

In einer wirklich überraschenden, aber traurigen Wendung der Ereignisse hat der letzte aktive Spieler, der Nintendo Network verwendet, den Dienst leider verlassen, was bedeutet, dass das ehemalige Online-Multiplayer-Tool vollständig gestorben und nicht mehr verfügbar ist.

Nintendo Network wurde vor sieben Monaten offiziell als geschlossen angesehen, aber die Spieler versuchten, die Server am Leben zu erhalten, indem sie kontinuierlich Geräte laufen ließen, auf denen das Nintendo Network in Betrieb war. Die letzte Bastion, die diese Bemühungen am Leben erhielt, war der X-Benutzer Fishguy6564 (danke, Nintendo Life), der in einem neuen Beitrag auf der Social-Media-Plattform enthüllte, dass seine Knechtschaft und Bemühungen ein Ende gefunden haben, nachdem sein 3DS nach Monaten ununterbrochener Nutzung abgestürzt ist.

https://x.com/fishguy6564/status/1853253933772280113

Fishguy6564 schaffte es, Nintendo Network aktiv zu halten, indem er einfach in einer Endlosschleife von Online-Mario Kart 7 Siegesrunden verharrte, in denen kein zusätzlicher Spieler anwesend war. Die genaue Anzahl der Runden wurde noch nicht bestätigt, aber unabhängig davon ist es eine unglaubliche Anstrengung einer Person, ein Stück Spielegeschichte weit über sein Verfallsdatum hinaus am Leben zu erhalten.