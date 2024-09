Das Nintendo Museum "wurde nicht als Geschäftsprojekt gegründet", sagt Miyamoto: Keine Pläne für eine Expansion ins Ausland

HQ

Das Nintendo Museum, ein brandneuer Ort, der nächste Woche, am 2. Oktober, in Kyoto eröffnet wird, an der gleichen Stelle, an der sich früher eine Nintendo Hanafuda-Kartenfabrik befand, wird von Nintendo nicht als Geschäftsprojekt angesehen, sondern eher als coole Initiative, um die breite Öffentlichkeit und Nintendo-Mitarbeiter mit der Nintendo-Geschichte vertraut zu machen.

"Dies wurde nicht als Geschäftsprojekt ins Leben gerufen, sondern um den Nintendo-Mitarbeitern zu helfen, Nintendo besser zu verstehen und der breiten Öffentlichkeit zu helfen, mehr über Nintendo zu erfahren", sagte Miyamoto, "daher haben wir nicht die Absicht, es auf andere Standorte auszuweiten. Wenn überhaupt, denken wir darüber nach, wie es innerhalb dieses Museums weiterentwickelt werden kann."

Daher ist nicht geplant, das Museum auf andere Standorte innerhalb Japans oder im Ausland auszuweiten. Das ist ein klarer Unterschied zwischen dem Museum und den Themenpark-Initiativen mit Universal, die ursprünglich nur in den Universal Studios Japan eröffnet wurden, aber seitdem im Jahr 2025 auf Universal-Themenpakete in den USA und Singapur ausgeweitet wurden.

Shigeru Miyamoto selbst hat das in einem Interview mit dem japanischen Spielemedium Game Watch angesprochen.

Das Nintendo Museum wird am 2. Oktober in Kyoto eröffnet, ganz in der Nähe des aktuellen Nintendo-Hauptquartiers, aber einige Medien hatten schon vorher die Gelegenheit, es zu besuchen. Es ist gefüllt mit Erinnerungsstücken an die 135-jährige Geschichte von Nintendo, interaktiven Spielen wie riesigen Wii- und Famicom-Controllern und exklusivem Merchandising.