Das Nintendo-Museum wird diesen Herbst eröffnet

Wie Sie vielleicht wissen, arbeitet Nintendo schon seit geraumer Zeit an einem Museum in Kyoto (Nintendos Heimatstadt), ohne jedoch zu verraten, wann es eröffnet wird. Obwohl wir auch noch keinen Premierentermin anbieten können, sagt das Unternehmen nun, dass die Arbeiten an dem Gebäude abgeschlossen sind und das Museum im Herbst dieses Jahres seine Türen öffnen wird.

Während des heutigen Finanzberichts wurde dies als "Beispiele für Initiativen zur Erhöhung der Anzahl der Personen, die Zugang zu Nintendo-IP haben" enthüllt, aber sie machen auch deutlich, dass sie ihre Marken besser ausbauen wollen, um Menschen zu erreichen, die sonst Schwierigkeiten hatten, sich mit ihren Charakteren zu identifizieren, indem sie schreiben:

"In Zukunft werden wir weiterhin Berührungspunkte mit den Verbrauchern schaffen, indem wir verschiedene Initiativen fördern, die Nintendo-IP in einer Vielzahl von Bereichen nutzen."

Zu letzteren gehören die kommende The Super Mario Bros. Movie -Fortsetzung, der Zelda-Film und weitere Super Nintendo Land -Parks (wobei bestehende mit Donkey Kong Country erweitert werden sollen).

Im Grunde wird es in Zukunft noch mehr Nintendo geben. Aber wie sehr seid ihr gespannt darauf, die Nintendo Museum in Kyoto zu besuchen?