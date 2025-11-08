Das Nintendo Museum fügt einen kultigen 8-Bit-Fotospot für das Mario-Schloss hinzu

HQ

Nintendo macht über seine Nintendo Today App oft Ankündigungen, mal über große, mal über kleinere Entwicklungen. Die heutigen Nachrichten fallen definitiv in die letztere Kategorie, aber es ist immer noch eine sehr lustige Sache, von der wir glauben, dass sie vielen Leuten gefallen wird.

Schließlich lieben es die Menschen, Fotos zu machen. Und deshalb hat Nintendo jetzt in seinem neu eröffneten Museum in Kyoto eine 8-Bit-Burg aus dem ersten Super Mario Bros.-Spiel aufgestellt - komplett mit Fahnenmast und grüner Pfeife. Alles in allem ist es ein sehr cooler Ort, um ein tolles Selfie zu machen, das zeigt, dass man im Nintendo Museum war.

Wenn du die Nintendo Today App auf Android oder iOS installiert hast, kannst du dir jetzt ein Video ansehen, in dem du siehst, wie die Burg und die Umgebung aussehen, und einen Blick auf den Bau selbst werfen. Scannen Sie einfach den QR-Code im Bild unten oder über diesen Link.