Das Nightmare Before Christmas bekommt die Lego-Behandlung

The Nightmare Before Christmas hat sich zu einem ikonischen Film entwickelt, wobei Tim Burtons animiertes Stop-Motion-Gruselmusical ein Fan-Favorit und ein Grundnahrungsmittel in den Haushalten während der Halloween-Saison ist. Obwohl der Film bereits vor über 30 Jahren, im Jahr 1993, debütierte, ist er immer noch sehr beliebt und dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass Lego sich mit Disney zusammengetan hat, um den Film zu bricken.

Es wurde ein Set angekündigt, das auf Halloween Town basiert. Es enthält verschiedene Kernelemente und Sehenswürdigkeiten, wie z. B. Jack Skellingtons Haus, die Halloween Town Hall und die Spiral Hill, wo Jack und Sally für das ikonische Foto vor dem drohenden Mond zusammenkamen.

Das Set enthält auch verschiedene zusätzliche Minifiguren, mit dem Weihnachtsmann, Lock, Shock, Barrel, Zero the Dog und dem zweigesichtigen The Mayor, die alle neben Jack und Sally die Hauptrollen spielen. Leider gibt es keine Spur von Oogie Boogie.

Das Set umfasst 2.196 Teile und wird für 199,99 € / 199,99 $ / 169,99 £ im Einzelhandel erhältlich sein, wobei es ab dem 6. September am The Lego Shop verkauft wird.

