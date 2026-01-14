Das NHL-Team Columbus Blue Jackets hat seinen Cheftrainer entlassen

HQ

Wie uns das finnische YLE mitteilen kann, hat die NHL nun ihre erste Trainerentlassung im Jahr 2026 erlebt.

Die Columbus Blue Jackets haben ihren Cheftrainer Dean Evason entlassen, da er durch den 70-jährigen Rick Bowness ersetzt wird. Damit endet auch Bowness' Ruhestand vor ein paar Tagen, am Montag. Zur gleichen Zeit wurde auch Assistenztrainer Steve McCarthy entlassen.

Rick Bowness ging 2024 in den Ruhestand, als seine Position als Cheftrainer der Winnipeg Jets endete.

Die Ankündigung erfolgte vom General Manager der Columbus Blue Jackets, Don Waddell, und das geschieht, wenn das Team nach 45 Spielen in der Eastern Conference auf dem letzten Platz steht.

Laut dem General Manager der Columbus Blue Jackets, Don Waddell, "ist Rick Bowness ein ausgezeichneter Trainer mit unschätzbarer Erfahrung und Wissen. Er bringt Stabilität in unser Team zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Saison."