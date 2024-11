Das NFT-Spiel von Ubisoft scheint von einem einzelnen Spieler komplett sabotiert worden zu sein

HQ

In einem sogenannten "web3"-Spiel, das NFTs verwendet, um eine Art Wert für die Spieler zu schaffen, ist es wichtig, dass diese Ökosysteme so fein abgestimmt sind, dass der Wert nicht zu stark schwankt. Vieles spricht aber dafür, dass Ubisofts Herangehensweise an das Konzept mit dem sogenannten Champion's Tactics leider nicht sehr fein abgestimmt ist.

Wie VGC nun berichtet, haben einige der wenigen PC-Spieler, die das Spiel tatsächlich ausprobiert haben, herausgefunden, dass ein einzelner Spieler, der entweder "Schilleri11" oder "Paulstar111" heißt, alle Online-Matches gewinnt.

Dieser Spieler hat einen Weg gefunden, nicht nur in jedem Online-Match gematcht zu werden, sondern sie zu gewinnen, bevor sie überhaupt anfangen.

"Es ist absurd, dass ein Unternehmen Ende 2024 ein Spiel tagelang unspielbar macht, weil ein Typ beschlossen hat, das Spiel zu ruinieren. Es tut mir leid, aber das Ausmaß der Inkompetenz hier ist alarmierend. Das letzte Mal, als ich Paulstar111 in der Rangliste gesehen habe, hatte er 56k Matches. Es gibt 10 von uns, die sich hier beschweren, jetzt stellen Sie sich die anderen [Tausende] Spieler vor, die das Spiel ausprobiert haben und wahrscheinlich nie wiederkommen werden, weil das Spiel unspielbar ist."

Ubisoft hat sich noch nicht dazu geäußert, aber es klingt nicht nach etwas, das sehr ansprechend zu spielen wäre.