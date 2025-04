Das NEXO FCEV von Hyundai soll mit weniger als fünf Minuten Ladezeit 700 km bieten

HQ

Ob man Elektrofahrzeuge liebt oder hasst, man kann nicht leugnen, dass die Technologie hinter den Modellen in einem erstaunlichen Tempo voranschreitet. Was als unbequeme Nische begann, mit Modellen mit begrenzter Reichweite und unglaublich langen Ladezeiten, hat heute eine ziemlich konstant hervorragende Reichweite und viel vernünftigere Ladezeiten erreicht. Aber jetzt geht Hyundai noch einen Schritt weiter.

Der Autohersteller hat den NEXO FCEV vorgestellt, einen mittelgroßen SUV, der auf der Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugplattform (daher FCEV) basiert. Diese neue Technologie ist Teil des nächsten Schritts in der Wasserstoffmobilität, was sich in Bezug auf die Leistung in einer Reichweite von über 700 Kilometern und einer Ladezeit von nur fünf Minuten für diese Strecke bedeutet.

Das Auto wird dann mit einer Reihe von Designelementen ausgestattet, die auf Schlüsselbereiche und -themen abzielen, wie z. B. "erstklassige Sicherheit", ein Erscheinungsbild, das "einen einzigartigen Charme einfängt, der Koreas traditionelle Schönheit mit einer modernen Ästhetik verbindet", und ein Innenraum, der 993 Liter Gepäckraum mit mehreren Infotainment-Elementen kombiniert.

In Bezug auf die Leistung verspricht Hyundai eine Gesamtleistung von 190 kW und eine Beschleunigung von 0-100 km/h in 7,8 Sekunden. Wir erfahren weder über die Preise noch über das geplante genaue Veröffentlichungsdatum, aber der Autohersteller weist darauf hin, dass er den NEXO FCEV "später in diesem Jahr" auf den "globalen Märkten" vorstellen wird.

