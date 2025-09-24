Das neueste Update von Mario Kart World zeigt jetzt an, welche Sammlerstücke ihr erworben habt

HQ

Als die Nintendo Switch 2 und Mario Kart World im Juli veröffentlicht wurden, haben wir einen Leitfaden erstellt, der euch geholfen hat, den speziellen Spiegelmodus im Spiel zu finden, ein Leitfaden, der das Sammeln einiger der Sammlerstücke beinhaltete, die im offenen " Free Roam" -Modus verfügbar waren. Wir haben in diesem Leitfaden eine Warnung vor den Sammelobjekten im Spiel erwähnt und dass es sehr schwierig ist, genau zu sagen, was man braucht und wie viele man abgehakt hat. Zum Glück (und nur zwei Monate zu spät, wenn Sie uns fragen...) Nintendo hat eine Lösung für dieses Problem eingeführt.

Als Teil der Version 1.3.0 des Spiels, die gerade als kostenloses Update veröffentlicht wurde, gibt es jetzt eine Möglichkeit, die gesammelten Sammelobjekte und sogar deren Standort auf der Karte effektiver und einfacher zu notieren.

Dies kommt auch zu einer Reihe anderer Änderungen und Optimierungen am Spiel hinzu, darunter die Möglichkeit, sich Freunden anzuschließen, die Knockout Tour spielen, Free Roam als Duo zu spielen, während man auf ein neues Rennen wartet, UFOs in der offenen Welt leichter zu treffen und gleichzeitig verschiedene Balance-Änderungen und Fehlerbehebungen vorzunehmen. Schauen Sie sich die vollständigen Version 1.3.0 Update-Hinweise unten an.

Allgemein



Du kannst jetzt Freunden beitreten, die "Knockout Tour" spielen, indem du "Freunde" unter "Online-Spiel" "1p" auswählst.



Bis zu 2 Spieler können jetzt "Free Roam" spielen, während sie warten, wenn das Spiel voll war, wenn sie versuchen, sich Freunden anzuschließen, die "Rennen", "Knockout Tour" oder "Battle" im "Online-Spiel" spielen.



Die Karte "Freies Wandern" zeigt jetzt die Positionen der P-Schalter an, die ihr überfahren habt, und der Pfirsichmedaillons, die ihr erhalten habt.



Sie können jetzt einen P-Schalter auf der Karte auswählen und sich an einen Ort in der Nähe des P-Schalters begeben.



In "Free Roam" kannst du dich nun in den Charakter verwandeln, der in das UFO gezogen wird.



Wenn "Dash Food" in "Einstellungen/Controller" auf "Transformiert sich nicht" eingestellt ist, werden Sie sich nicht transformieren.



Es ist jetzt einfacher, UFOs in "Free Roam" zu begegnen.



Die Bedingungen für das Erscheinen einiger Pfirsichmedaillons in "Free Roam" wurden angepasst.



Wenn du in "Knockout Tour" oder "Balloon Battle" in "Online Play" oder "Wireless Play" zuschaust, kannst du jetzt auswählen, wen du sehen möchtest, auch wenn du den Joy-Con 2 oder Joy-Con waagerecht hältst.



Die Zeit zwischen der Einnahme einer Gegenstandskiste durch jemanden und der nächsten Wiederbelebung wurde verringert.



Die unbesiegbare Zeit nach einem Dreher oder Sturz während eines Rennens wurde erhöht.



Die Kraft von Sprüngen bei der Landung auf einen Rivalen von oben wurde verringert.



Die Zeitspanne zwischen dem Beenden und dem Beginn des Zuschauens in "Knockout-Tour" oder "Ballonschlacht" im "Online-Spiel" oder "Drahtlos-Spiel" wurde verringert.



Die Zeitspanne zwischen dem Passieren des Checkpoints und der Anzeige der Rangliste in "Knockout Tour" in "Drahtloses Spiel" und "LAN-Spiel" wurde verringert.



Die Häufigkeit von Rundenkursen, die in der Auswahl bei der Auswahl der nächsten Strecke in "VS Race" und drahtlosen Rennen angezeigt werden, wurde weiter erhöht.



Behobene Probleme