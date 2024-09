Das neueste Update von Fallout 76 macht das Spiel kleiner, hat aber einen Haken

HQ

Das nächste Update von Fallout 76, Milepost Zero, wird morgen, am 3. September, veröffentlicht. Es wird neue wiederholbare Ereignisse, Änderungen an euren Lagermechaniken und einige andere Optimierungen mit sich bringen.

Eine der größten Änderungen kommt nicht in Form von neuen Inhalten, sondern dieses Update wird die Gesamtgröße des Spiels von Fallout 76 etwas kleiner machen. Ein Hoch auf mehr Stauraum! Sie müssen jedoch das gesamte Spiel neu installieren, wenn dieses Update veröffentlicht wird.

Die Update-Größen für einige Spiele sind absolut riesig. Wenn Baldur's Gate III später in dieser Woche Patch 7 veröffentlicht, könnt ihr sicher sein, dass es Stunden an Downloadzeit für die durchschnittliche Internetgeschwindigkeit braucht. Bei diesem Fallout 76 -Update handelt es sich jedoch eher um eine einmalige Anstrengung. Lade das ganze Spiel einmal erneut herunter, damit es für die Zukunft kleiner ist.