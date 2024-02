Das neueste Update für Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered enthält eine Vielzahl von Verbesserungen

HQ

Nightdive Studios hat gerade einen ziemlich umfangreichen Patch für sein Remaster des N64-Klassikers Turok 3: Shadow of Oblivion veröffentlicht.

Wie auf Steam beschrieben, enthält der Patch eine Vielzahl von Fehlerbehebungen und Verbesserungen an den Filmsequenzen, dem Gameplay und der Benutzeroberfläche des Spiels. Dazu gehören einige nervig klingende Bugs, wie z.B. einer, der verhindert, dass das Spiel nach bestimmten Zwischensequenzen speichert, und einer, der zu Beginn des Levels vorübergehend eine falsche Gesundheitssilhouette anzeigt.

Der Beitrag weist darauf hin, dass Night Dive das Feedback in den Foren überwachen wird, also hinterlasst eure Gedanken, wenn ihr in einem zukünftigen Update weitere Verbesserungen sehen möchtet.