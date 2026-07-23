Das neueste Steam-Client-Update fügt 'Großartig auf dem Rechner' hinzu.

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SteamOS ist ein begrenztes Betriebssystem, aber eines, das hochgradig für seine Hauptfunktion optimiert ist, nämlich die Spiele in deiner Steam-Bibliothek auszuführen. Es muss nun auch ein neues Segment von Konsolen bedienen, obwohl das Steam Deck bereits im Angebot war, die 'Überlappung' bei verifizierten Spielen geringer ist.

Valve hat jedoch eine Auswahl an Spielen, die es empfiehlt, um dir zu helfen, mit deiner neuen Steam Machine im Wohnzimmer zu beginnen (oder das Beste daraus zu machen), vorausgesetzt, du hast die Kaufoption in der Lotterie gewonnen und hattest überhaupt das Glück, dass sie dir schon nach Hause geliefert wurde. Diese Auswahl wird jetzt auf SteamOS in einem neuen Bereich namens 'Great on Machine' angezeigt, der in deiner Spielebibliothek verfügbar ist. Das Update enthält außerdem Änderungen am Remote Play, Fehlerbehebungen und Kalibrierungen für den neuen Steam Controller. Schaut euch die Patchnotes unten an:

Steam Client Update: 21. Juli

Wir haben gerade ein aktualisiertes Steam-Client-Update für den Stable-Kanal ausgeliefert.

Allgemeines



Verbessertes Benachrichtigungseinstellungslayout in einigen Sprachen



Die vollständige Auswahl an Optionen wurde im Dropdown-Menü 'Maximale Spielauflösung' wiederhergestellt. Sie sind im Untermenü 'Mehr Optionen' zu finden.



Ich habe einen Fall behoben, bei dem das Vorschaufeld 'Patch Notes' in Settings->System ein Ereignis für den falschen Kanal fälschlicherweise anzeigte. Zum Beispiel das Anzeigen von Beta-Kanal-Notizen, wenn der Client für den stabilen Kanal aktiviert ist.



Ein Absturz beim manuellen Start einer Spielaufnahme wurde behoben.



Ich habe den Mauscursor geändert, um den Cursor an den Bildschirmkanten zu ändern.



Ich habe einen Fall behoben, bei dem der Controller-Paarungsbildschirm während Controller-Firmware-Updates auftauchen konnte.



Desktop-Modus



Falsche UI-Skalierung im Big Picture Mode wurde behoben.



Dampfmaschine



Zeigt Steam Machine verifizierte Informationen auf den Spielkapseln in Home und auf dem Spieldetailbildschirm an.



Der Bibliothek wurde der Abschnitt 'Großartig auf der Maschine' hinzugefügt



Dampfwerkstatt



Überarbeitetes System, das verwaltete, welche abonnierten Items aktualisiert werden mussten.



Remote Play



59,94 FPS als verfügbares Bildratelimit hinzugefügt



Reduzierte Bildausfälle, wenn das Bildratenlimit auf automatisch gesetzt wird



Offline-Geräte werden als streambar angezeigt, obwohl sie es nicht sind.



Überlastung des Client-Videodecoders wurde behoben, wenn unbegrenzte Bandbreite aktiviert ist



Feste Mauskoordinaten für das Streamen nur durch Eingaben



Sehr niedrige Bildwiederholrate wurde auf einigen Systemen behoben, die in der letzten Beta eingeführt wurde



Steam Input



Steam Controller: Der Gyro-Kalibrierungsschwellenwert wurde auf 50 % des vorherigen Werts gesetzt, damit er weniger wahrscheinlich ausgelöst wird, während er in der Hand ist.



Steam Controller: Gyro-Kalibrierungsschwelle ist jetzt verfügbar in Steam->Settings->Controller->Details->Calibration & Advanced (Open)->Gyro Calibration.



Steam Controller: Du kannst die Hardware-Kalibrierung deaktivieren und stattdessen auf die Standard-Steam Input Gyro Calibration Tools zurückgreifen, indem du den Schalter "Software-Kalibrierung für Steam Controller aktivieren" benutzt.



Steam Controller: Gyro-Ruckler behoben, weil der IMU-Zeitstempel ignoriert wurde.



Unterstützung für sowohl die kabelgebundene als auch die drahtlose Version des PDP Afterglow Wave Controllers für die Nintendo Switch hinzugefügt.



Unterstützung für Turtle Beach Controller für die Nintendo Switch 2 hinzugefügt.



Steam Controller Firmware