Das neueste Projekt von People Can Fly ist ein Survival-Abenteuer-Shooter, der derzeit im Early Access erhältlich ist

People Can Fly ist ein ziemlich bekannter Entwickler, da das polnische Studio im Laufe der Jahre Painkiller, Gears of War, Bulletstorm, Fortnite und Outriders entweder erstellt oder mitgeliefert hat. In Zukunft kehrt das Team zu Gears of War zurück, um bei der Produktion von Gears of War: E-Day zu helfen, aber das ist noch nicht alles, was es in der Pipeline hat.

Vor kurzem hat People Can Fly den Survival-Abenteuer-Shooter Lost Rift in den Early Access auf dem PC gebracht. Dies ist ein Spiel, in dem bis zu fünf Spieler die Aufgabe haben, eine Basis aufzubauen und anspruchsvolle Extraktionsexpeditionen in einer PvPvE-Welt zu unternehmen, in der es viel zu holen gibt.

Es gibt Baumechaniken, die das Survival-Genre und das Action-Gameplay aus der Egoperspektive widerspiegeln, bei dem Waffen, Bögen und andere Werkzeuge eingesetzt werden, um Wildtiere, wilde NPCs, andere Spieler und sogar übernatürliche Gefahren abzuwehren... Und das alles in einer Welt, die von schlechtem Wetter wie Hurrikanen, Blitzeinschlägen und Bränden heimgesucht wird. Unnötig zu erwähnen, dass das Überleben kein Spaziergang im Park ist.

Da Lost Rift jetzt im Early Access verfügbar ist, könnt ihr noch heute in das Spiel einsteigen, und um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was es bietet, schaut euch den Launch-Trailer unten an.