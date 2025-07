Das neueste Programm von OpenAI hat bei der Internationalen Mathematikolympiade eine Goldmedaille mit nach Hause genommen

HQ

Nicht einmal die klügsten Mathematiker sind vor dem Aufstieg der künstlichen Intelligenz sicher. Kürzlich, während der Internationale Mathematik-Olympiade, beschloss OpenAI, seine neueste LLM-Technologie für experimentelles Denken zu testen, die sich als so effektiv erwies, dass sie eine prestigeträchtige Goldmedaille erhielt.

Laut dem Forscher Alexander Wei nahm die Technologie an der Veranstaltung nach den gleichen Regeln teil wie die menschlichen Gegenstücke und schaffte es, fünf der sechs Probleme zu lösen, mit denen sie konfrontiert war, wobei drei ehemalige Medaillengewinner ihre Arbeit bewerteten und feststellten, dass sie eine Punktzahl von 35/42 erhielt, was für eine Goldmedaille ausreichte.

Laut Wei musste die KI auf die gleiche Weise wie Menschen arbeiten, was bedeutet, dass sie 4,5 Stunden Zeit hatte, um die Prüfung abzuschließen, keine Tools oder das Internet verwenden konnte und die Probleme lesen und Lösungen in Form von Beweisen in natürlicher Sprache vorschlagen musste. Es hat die anstehende Aufgabe erfüllt, und jetzt verfügt OpenAI über ein "Modell, das komplizierte, wasserdichte Argumente auf dem Niveau menschlicher Mathematiker erstellen kann".

Während OpenAI beabsichtigt, GPT-5 bald zu veröffentlichen, erwähnte Wei, dass dieses Modell mit diesem Niveau an fortgeschrittenen mathematischen Fähigkeiten erst in einigen Monaten verfügbar sein wird, was bedeutet, dass alle Schüler, die einen Sprung bei ihren Hausaufgaben machen wollen, etwas länger warten müssen...