Das neueste PlayStation 5-Firmware-Update verursacht ernsthafte Probleme für Spiele

Normalerweise, wenn wir ein Systemupdate auf Konsolen erhalten, handelt es sich in der Regel um eine Fehlerbehebung oder fügt dem Benutzer neue Funktionen zur Verbesserung der Lebensqualität hinzu, aber es scheint, dass Sonys neuestes PS5-Firmware-Update einige Spiele kaputt gemacht hat, zumindest grafisch.

Und es sind nicht gerade unbedeutende Titel, denn der ständig wachsende Reddit-Thread nimmt Fahrt auf, große Bugs, die es vorher nicht gab, wurden in Final Fantasy XVI gemeldet (Square Enix musste sogar zu X gehen, um zu leugnen, dass das Problem ihre Schuld ist), Death Stranding, Elden Ring, Star Wars Jedi: Survivor und sogar Black Myth: Wukong. All dies hat eine Menge Gewicht in der Grafikabteilung, so dass es scheint, dass eine Änderung in der Art und Weise, wie die neue Firmware mit Schatten umgeht, die Ursache für all die Aufregung zu sein scheint. Sony hat das Problem im Moment noch nicht gepatcht, aber wir gehen davon aus, dass alles in ein paar Stunden behoben sein wird.

Wenn Sie mit dem neuesten PS5-Update von einem solchen Problem betroffen sind, haben Sie etwas Geduld, denn es wird sicherlich sehr bald behoben sein.