Das neueste Final Fantasy-Spiel enthält ein Gemälde mit einem Getty Images-Wasserzeichen

In Videospielen und vielleicht besonders in großen RPG-Titeln gibt es eine Menge Assets zu machen. Von Blumenbeeten, Türrahmen und Möbeln muss alles in 3D modelliert werden, was oft erfordert, dass die Künstler hier und da einige Ecken schneiden. Und manchmal führt dies zu unerwarteten Ergebnissen.

Wie zuerst von Kotaku berichtet, hätte mindestens einer der Assets in Crisis Core - Final Fantasy VII - Reunion von etwas zusätzlicher Arbeit profitieren können, bevor er in das Spiel aufgenommen wurde.

Der fragliche Vermögenswert ist ein Gemälde, das Sie im achten Kapitel des Spiels an der Wand eines opulenten Herrenhauses entdecken können. Es ist eigentlich ein echtes Gemälde des britischen Künstlers John Crowther aus dem Jahr 1881, das einen Blick auf den Ludgate Circus in London bietet. Das Gemälde im Spiel enthält jedoch ein kleines Extra in Form eines Wasserzeichens von Getty Images.

Jetzt ist Getty Images ein Unternehmen, das Stockfotografie anbietet, und da das niedrig aufgelöste Gemälde immer noch das Wasserzeichen enthält, ist es durchaus möglich, dass einer der Square Enix-Mitarbeiter es gerade aus dem Internet heruntergeladen hat und sich nicht die Mühe gemacht hat, es zu entfernen oder für eine Lizenz zu bezahlen.

Dies ist jedoch nur Spekulation, da Square Enix nicht auf Kotakus Bitte um Kommentare reagiert hat.