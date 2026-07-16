Das neueste Entwickler-Tagebuch konzentriert sich auf Clive Barker's Hellraiser: Revival s feindliche Fraktionen

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Im Laufe der Monate hat Saber Interactive sich häufig mit Clive Barker's Hellraiser: Revival präsentiert, wobei einer der jüngsten Auftritte das offizielle Startdatum des Horror-Titels im Oktober 2026 beinhaltete.

Darauf aufbauend ist nun ein Entwicklertagebuch erschienen, das einen Einblick in den Horror des Projekts gibt, mit besonderem Schwerpunkt auf den feindlichen Fraktionen, die die Spieler überwinden müssen.

Obwohl die Cenobiten in diesem Spiel eine wichtige Rolle spielen, gibt es auch zwei weitere furchteinflößende und verdrehte Fraktionen, die man navigieren muss. Eine davon ist die Scarlet Church, eine Sekte unter der Führung einer Figur namens Marlowe, die die Genesis-Konfiguration-Puzzlebox nutzen will, um mit den Cenobiten zu sprechen und ihr eigenes ausschweifendes Paradies zu erschaffen. Ebenso sind die Unwürdigen eine Gruppe monströser ehemaliger Menschen, die die Genesis-Konfiguration nutzen wollen, um sich vor ihrem derzeitigen düsteren Schicksal zu retten.

Uns wird gesagt, dass beide Fraktionen "völlig unterschiedliche Kampferfahrungen bieten, jede mit ihren eigenen Herausforderungen", während die Genesis-Konfiguration eine breite Palette an Waffen und Werkzeugen bietet, um diese Gegner zu durchbrechen.

Schaut euch unten im neuesten Entwicklertagebuch eine Menge neuer Clive Barker's Hellraiser: Revival Gameplay an.