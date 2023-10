Das neueste Buch von Dungeons & Dragons wurde verschoben

HQ

Das Deck der vielen Dinge ist das neueste Grundregelwerk für Dungeons & Dragons, aber wenn ihr eine Sammlung physischer Bücher haben wollt, aus denen ihr schöpfen könnt, wenn ihr spielt, müsst ihr warten, da sich die Veröffentlichung der physischen Edition verzögert hat.

Wie Wizards of the Coast auf Twitter/X erklärte, ist dies auf ein Herstellungsproblem zurückzuführen. Es wurde nicht angegeben, um wie lange sich die physische Veröffentlichung verzögern würde, aber es gibt einige ernsthafte Probleme mit dem Produkt, so wie es ist. Einige der Karten waren konkav, während andere konvex waren, sie hatten unterschiedliche Formen, das alles führte dazu, dass es zu viele Mängel gab, als dass das Produkt ausgeliefert werden konnte.

Diejenigen, die die physische Edition vorbestellt oder gerade das digitale Buch der vielen Dinge gekauft haben, erhalten am 14. November, wenn das neue Regelwerk veröffentlicht wird, weiterhin Zugang.