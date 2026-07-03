Das neue Yoshi-Spielzeug übertrifft das vorherige Gravier-Ei, indem es Früchte mit seiner Zunge greift

HQ

Als The Super Mario Galaxy Movie im April erschien, wurde eine niedliche "Etching Egg Yoshi"-Figur sofort viral, da man den Dinosaurier auf unheimliche Weise vor den eigenen Augen geboren sehen konnte. Jetzt konkurriert ein neues Spielzeug, das vielleicht für jüngere Kinder entwickelt wurde (und verlockend weniger als halb so teuer, um ehrlich zu sein), mit dem vorherigen in dem, was zusammen mit der kürzlichen Veröffentlichung von Yoshi and the Mysterious Book wie das Jahr von Marios Maskottchen wirkt.

Es heißt Yum Yum Yoshi!, wird von Jakks hergestellt und wurde bei mehreren Spielzeughändlern weltweit entdeckt. Wir haben es bereits in Spanien gesehen, das im Vereinigten Königreich vorbestellt werden kann und zum Beispiel "bald" in den USA erscheinen wird. Das Beste daran? Er streckt die Zunge aus, um Früchte zu fressen, wie man es vom geliebten Dinosaurier erwarten würde. Siehe:

HQ

Dies ist Jakks' offizielle Beschreibung des Produkts:

Werbung:

"Sammle diese interaktive Yoshi-Figur, etwa 20 cm groß, inspiriert vom Super-Mario-Universum. Mit hohem Detailgrad und hochwertigen Oberflächen gestaltet, verfügt diese Figur über interaktive Funktionen, mit denen du die Bewegung ihrer Arme, Augen und Zunge aktivieren kannst, wenn du auf seinen Panzer drückst, wodurch die ikonischen Aktionen des Charakters nachgebildet werden. Außerdem ermöglicht ihm seine ausziehbare Zunge, den mitgelieferten Apfel zu greifen, was ein dynamisches und spaßiges Spielerlebnis mit Effekten wie blinzelnden Augen und Armbewegungen bietet. was diese Figur perfekt für Fans macht, die ein ausdrucksstarkes, interaktives Stück voller Persönlichkeit suchen."