Das neue Wrestlepalooza-Event der WWE soll die Lücke füllen, während WrestleMania aus Nordamerika verschwindet

Diesen Samstag findet die erste Show von WWE Wrestlepalooza statt. Wenn Sie sich außerhalb der USA befinden, können Sie die Serie auf Netflix sehen, und es scheint eine ziemlich gestapelte Karte zu sein. John Cena tritt gegen Brock Lesnar an, CM Punk und AJ Lee treten gegen Becky Lynch und Seth Rollins an, und Iyo Sky setzt ihren Titel gegen Stephanie Vacquer aufs Spiel.

Laut Fightful Select ist die Karte nicht nur gestapelt, weil WWE am selben Abend gegen die All Out Show von AEW antritt. WWE will anscheinend, dass Wrestlepalooza in Zukunft eine riesige Show wird, die in der Pause zwischen WrestleMania und dem Rest des Jahres davor ein großes Event bietet.

Mit WrestleMania 43, das nach Saudi-Arabien kommt, gibt es Pläne für Wrestlepalooza, den nordamerikanischen Zuschauern eine Alternative zu bieten, um ihnen immer noch das Gefühl zu geben, dass sie eine weitere große Show haben, um zu vermeiden, dass sie das Gefühl haben, die "größte" Show des Jahres verpasst zu haben.

Wrestlepalooza bleibt jedoch eine 5-Match-Karte, was es schwierig machen könnte, es von anderen "B-List"-PLEs zu unterscheiden. Wir müssen sehen, wie sich das Event in den kommenden Jahren entwickelt und ob es der Lückenfüller sein kann, den WWE sich wünscht.