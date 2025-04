HQ

All diese Jahre später erhält World of Warcraft mit dem neuen Update "The War Within", das jetzt verfügbar ist, weiterhin Inhalte. Patch 11.1.5 fügt dem Titel sofortige Inhalte hinzu, weitere werden in den kommenden Wochen folgen. The War Within bringt neue Events, Verbesserungen an UI-Elementen und mehr Herausforderungen für alle Spieler mit sich.

Die Ergänzungen, die ihr jetzt genießen könnt, sind das neue Weltereignis namens Dämmerung. Königin Ansurek ist gefallen und ihr könnt es jetzt mit den Sureki-Truppen aufnehmen, um Heiligung zusammen mit neuen Verbündeten aus der Fraktion Flammenstrahl zu verteidigen. Neue wöchentliche Heldentaten bringen mehr Belohnungen für das Besiegen beeindruckender Feinde und beinhalten ein neues Ansehensprotokoll für exklusive Belohnungen. Zu diesem Ereignis wird der reuse time manager, das neue UI-Element, hinzugefügt, um die Nachverfolgung von Befugnissen zu erleichtern.

Wie bereits erwähnt, werden in den kommenden Monaten weitere Inhalte folgen. Ab dem 20. Mai kehren die schrecklichen Visionen mit verderbten, von N'Zoth gefärbten Versionen von Sturmwind und Orgrimmar zurück. Um den Inhalt zu genießen, fügen sie Solo- und Party-Modi mit einstellbaren Schwierigkeitsgraden hinzu, um den Fortschritt Ihres Teams zu steuern. Dazu gehören neue Masken, verzerrte Talentbäume und Belohnungen wie Reittiere, Haustiere und Verklärungssets.

Die letzte Neuerung erscheint am 3. Juni und läuft bis zum 15. Juli, das Event Rücksichtslose Duos. Nimm es dafür mit Azarroth-Feinden in einer Vielzahl von Bosskämpfen auf und überwinde dynamische Wellen mit Wiederspielbarkeitsoptionen für jede Spielerstufe und neuen Belohnungen.

Wenn ihr an weiteren Inhalten und Informationen interessiert seid, könnt ihr sie euch auf der World of Warcraft-Website ansehen.