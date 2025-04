Das neue Spiel von EAD Tokyo war kein weiteres Mario 3D, sondern Donkey Kong Bananza

Die Bewegung, Donkey Kong als Nintendos "Maskottchen" neu aufzulegen, begann mit The Super Mario Bros. Movie (in dem sein Redesign vorgestellt wurde) und den Erweiterungen der Super Nintendo World-Parks, setzte sich mit der Wiederbelebung von Retro-Klassikern fort und drohte mit dem Erscheinen des neu gestalteten DK in der neuen Mario Kart World für Nintendo Switch 2.

Auf Nintendos neuer Konsole wird, wie in der Switch 2 Direct enthüllt wurde, Donkey Kong Bananza, der neue Hauptreboot der Serie, sein Debüt geben. 3D und ehrgeizig, da nur EAD Tokyo weiß, wie man Plattformer macht, sieht es so aus, als hätten sie dieses Abenteuer ausgeheckt, anstatt das, was alle erwartet hatten: die Fortsetzung von Super Mario Odyssey.

Donkey Kong Bananza Bildergalerie