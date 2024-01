Das neue Update von Halo Infinite fügt Rüstung aus Halo Wars hinzu

HQ

343 Industries wird Staffel 6 für Halo Infinite nicht veröffentlichen. Stattdessen erhalten wir das, was die Entwickler "Operationen" nennen. Diese laufen vier bis sechs Wochen lang und sind völlig kostenlos. Es hört auf den Namen Spirit of Fire und ist ein Raumschiff aus Halo Wars. Dies ist mit dem neuen in die Jahre gekommenen "Mark IV-Kern", auf den Sie Zugriff haben, deutlich sichtbar. Obwohl im Vergleich zu späteren Versionen veraltet, ist der einzigartige Look unserer Meinung nach zeitlos.

Außerdem könnt ihr jedes Schulterstück an jeder beliebigen Rüstung anbringen, sodass ihr euren Spartan auf neue Weise anpassen könnt. Die vielleicht wichtigste Nachricht ist, dass wir ein völlig neues Feld bekommen, auf dem wir kämpfen können. Wenn Sie es vorziehen, kreativ zu sein, gibt es auch für Sie neue Optionen. Die Schmiede wird neue Ergänzungen erhalten, die sich auf Pakte konzentrieren, was bedeutet, dass ihr mehr Dinge einsetzen könnt. Am 30. Januar erscheint das Update für PC, Xbox One und Xbox Series X/S.