Das neue Studio des ehemaligen Rockstar-Hauptdarstellers Dan Houser arbeitet an einem Third-Person-Action-Adventure

Dan Houser, Rockstar-Mitbegründer und ehemaliger Grand Theft Auto-Lead, gründete letztes Jahr sein neues Studio Absurd Ventures. Laut einer Stellenausschreibung für einen leitenden Spieledesigner wissen wir jetzt, an welchem Spiel das Studio arbeitet.

Laut der Auflistung arbeitet Absurd Ventures an einem "Open-World-Action-Adventure-Spiel". Viele Spiele passen in diese Rechnung, aber es gibt auch einen Fokus auf Third-Person- und Kämpfe in einer Vielzahl von Spielmodi.

Absurd Ventures wird nicht nur Spiele entwickeln, sondern auch in Bücher, Graphic Novels, Podcasts und interaktivere Medien eintauchen. Das Studio war auch in den sozialen Medien aktiv und hat seltsame Teaser gepostet, wie den untenstehenden: