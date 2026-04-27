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Leo Messis Inter Miami eröffnete Anfang dieses Monats, am 4. April, ein neues Stadion. Dieses neue Stadion, das Nu Stadium heißt, ersetzt das Chase Stadium mit einer größeren Kapazität von 26.700 Sitzplätzen und liegt strategisch in der Nähe des Miami International Airport. Es scheint jedoch, dass Inter Miami sich Zeit lässt, sich an das neue Zuhause zu gewöhnen, da sie nach drei Spielen noch kein Spiel gewonnen haben.

Seit der ersten Eröffnung des Stadions am 4. April hatte Inter Miami drei Unentschieden: 2:2 gegen Austin, 2:2 gegen New York Red Bulls und 1:1 gegen New England. Sie hatten als Gäste mehr Glück und gewannen New York City mit 3:2, Colorado 3:2 und Real Salt Lake mit 2:0 im letzten Monat.

Das nächste Spiel von Inter Miami in ihrem neuen Zuhause findet am kommenden Samstag, den 2. Mai, ein Derby gegen Orlando City, statt. Dieser ungleichmäßige Saisonstart hat dazu geführt, dass Inter Miami in der Eastern Conference der MLS mit 19 der ersten 30 Punkte den zweiten Platz belegt.