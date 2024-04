Das neue Spirittea -Update gibt dir Hinweise, wie du das Spiel abschließen kannst

HQ

Es ist schon ein paar Monate her, dass Spirittea auf PC und Konsolen erschienen ist, lange genug für viele Leute, um diese Stardew Valley-angehauchte Lebenssimulation abgeschlossen zu haben, in der wir in eine abgelegene kleine Stadt ziehen und ein Badehaus für verlorene Geister betreiben, wie das in Spirited Away.

Nun, es scheint, dass diese Geister für viele immer noch sehr verloren sind, denn laut den Entwicklern auf dem Discord-Kanal des Spiels kommt das neue Spirittea Update "The Helping Hands" auf Steam, um den Weg für Spieler, die noch nicht alle Geister gefunden haben, ein wenig zu ebnen. Laut den Patchnotes auf Steam wird uns unser spektraler Begleiter, die Katze Wonyan, nun bessere Hinweise geben. Wenn wir zu irgendeinem Zeitpunkt des Abenteuers nicht wissen, wo wir suchen oder wie wir vorgehen sollen, fragen Sie einfach die Katze und sie wird wissen, wohin sie gehen muss.

Dieses Update ist für die PC-Version verfügbar und obwohl es noch kein Datum für den Konsolen-Patch gibt, wird erwartet, dass Cheesemaster Games ihn in den kommenden Wochen veröffentlichen wird, wie es bei früheren Updates der Fall war.

Spielen Sie immer noch Spirittea ?