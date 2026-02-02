Das neue Spiel von Bloober Team ist kein Remake von Rule of Rose oder eines anderen Titels

HQ

Wir haben Ihnen kürzlich von einer mysteriösen Website erzählt, die das Bloober Team erstellt hat, um ihren neuen Titel mit einem Countdown vorzustellen, der je nach Wohnort am 14. oder 15. Februar endet. Als Reaktion auf diese Website spekulierten viele Fans über verschiedene Remakes, unter denen der PS2-Klassiker Rule of Rose besonders hervorstach. Das Bloober Team hat uns mitgeteilt, dass es kein Remake dieses oder eines anderen Spiels ist, da das, was sie zu enthüllen haben, etwas völlig Neues ist.

Was denkst du, könnte es sein?