Das neue Spiel des Studios Disco Elysium Zero Parades mit einem ersten Trailer enthüllt

HQ

Der Entwickler ZA/UM hatte mit dem komplexen Rollenspiel Disco Elysium großen Erfolg. Ihre kommende Zero Parade wird wahrscheinlich diejenigen zufriedenstellen, die sich nach etwas Ähnlichem gesehnt haben.

Während des heutigen Sony-Streams wurde ein neuer Trailer gezeigt, und es scheint, dass sowohl die Erzählung als auch der visuelle Stil aus dem vorherigen Titel intakt sind.

Die Entwickler beschreiben das Spiel wie folgt:

"Zero Parades - For Dead Spies ist ein erzählerisches Spionage-RPG, das von Paranoia, Surrealismus und einem Kampf um Erlösung durchdrungen ist. Du spielst Hershel, einen brillanten, aber unglücklichen Operanten in einer Welt, in der Vertrauen knapp ist, Verrat hinter jeder Ecke lauert und Scheitern unvermeidlich ist."

Wenn du mehr darüber lesen möchtest, gibt es weitere Fakten auf dem PlayStation Blog.

Das Spiel wird irgendwann im nächsten Jahr für PlayStation 5 und PC (und möglicherweise weitere Formate, aber das wurde während des Sony-Streams nicht erwähnt) veröffentlicht. Den neuen Trailer könnt ihr euch unten ansehen!