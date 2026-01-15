Das neue Spiel des Legacy of Kain-Schöpfers Deadhaus Sonata erhält ein neues Lebenszeichen

Denis Dyack, Schöpfer von Legacy of Kain und Eternal Darkness, enthüllte sein nächstes Projekt, Deadhaus Sonata, bereits 2018. Jetzt, etwa acht Jahre später, soll das Spiel 2026 erscheinen, und wir werden sehr bald etwas Substanzielles davon sehen.

Ein neuer Trailer soll später heute erscheinen, aber bis dahin haben wir einen kurzen Teaser über die sozialen Medien des Spiels veröffentlicht. Uns wird erzählt, dass das Erwachen beginnt, während uns einige winterliche gotische Architektur und weitläufige Landschaften gezeigt werden.

Das Spiel wird erstmals dieses Jahr im Early Access erscheinen, wenn man seiner Steam-Seite Glauben schenkt, und es wird auch ein Koop-RPG sein, bei dem man die Macht bekommt, ein Vampir mit übernatürlichen Fähigkeiten zu werden.

Interessierst du dich für Deadhaus Sonata ?