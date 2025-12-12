Das neue Spiel des Braid-Entwicklers ist ein Puzzlespiel mit über 1400 Puzzles

Jonathan Blow, der Entwickler von Braid and The Witness, hat sein neues Spiel wie erwartet bei den The Game Awards vorgestellt, und doch ist es irgendwie auch geschafft, etwas zu sein, das über das hinausgeht, was wir erwartet hätten.

Order of the Sinking Star ist ein kommendes Puzzlespiel, das viele interessante und lebendige Umgebungen und eine rasterbasierte Kartenstruktur präsentiert. Außerdem erfuhren wir dann, dass über 1400 Rätsel in Order of the Sinking Star enthalten sein werden, die über zehn Jahre Entwicklung entwickelt wurden.

Sehen Sie sich unten den Trailer an und halten Sie Ausschau nach Order of the Sinking Star nächstes Jahr.