Das neue Spiel der Schöpfer von Stanley Parable hat ein Veröffentlichungsdatum

Der Schöpfer von The Stanley Parable, Davey Wreden, hat nicht die Angewohnheit, Spiele zu machen, die einfach sind, und das gilt auch für sein nächstes Spiel, Wanderstop. Es sieht aus wie ein klassisches gemütliches Spiel, in dem du ein Teehaus in einer Fantasy-Welt hast, aber es gibt auch eine dunkle Dimension.

In einer Pressemitteilung erklärt Wreden, dass man zwar Zutaten sammelt und braut, es aber im Grunde um Stress und Angst geht:

"Es ist das Ergebnis einer Menge innerer Stress, den ich erlebt habe, und die Gemütlichkeit erwies sich als interessante kreative Zurückhaltung, als ich mehr über eine Figur nachdachte, die mit Hoffnungslosigkeit zu kämpfen hat. Die Heilung von Burnout und das Finden innerer Ruhe ist ein schwieriger, chaotischer Prozess. Meine Hoffnung ist, dass die Geschichte von Alta den Spielern helfen kann, über ihren eigenen Weg nachzudenken und einen Schimmer von Hoffnung und Ruhe zu finden, von dem jeder mehr in seinem Leben braucht."

Das Spiel wird am 11. März 2025 für PC und PS5 veröffentlicht, und ihr könnt euch den neuesten Trailer unten ansehen.