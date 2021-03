Das neue Spiel der Guacamelee-Schöpfer heißt Nobody Saves the World

Drinkbox Studios sind die Entwickler von Spielen wie Guacamelee und Severed und letzte Woche haben sie uns ihr neues Spiel vorgestellt. Nobody Saves the World ist ein Actionspiel, in dem wir häufig unsere Form wechseln müssen. Im Zentrum der Spielerfahrung steht der Charakterfortschritt, denn neue Körper oder der Ausbau bekannter Spielstile schalten Fähigkeiten frei, mit denen wir weitere Herausforderungen bestehen können.

Talente mehrerer Klassen lassen sich miteinander verbinden, was erforderlich ist, um prozedural generierte Welten abzuschließen, Rätsel zu lösen oder um triumphal aus Kämpfen hervorzugehen. Das typische Wechselspiel aus Stärken und Schwächen regt laut Drinkbox Studios zum Experimentieren ein. Nobody Saves the World soll noch dieses Jahr erscheinen.