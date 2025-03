Das neue PlayStation-Studio von Call of Duty-Veteran Jason Blundell ist unter dem Namen Dark Outlaw Games bekannt

HQ

PlayStation hat in letzter Zeit zwar einige Studios geschlossen, darunter London Studio, aber es hat auch ein neues eröffnet. Nach dem Zusammenbruch der kürzlich gegründeten Deviation Games wurde einer ihrer Gründer, der Ex-Call of Duty -Veteran Jason Blundell, damit beauftragt, ein weiteres Studio für Sony zu gründen, ein Unternehmen, dessen Name kürzlich bestätigt wurde.

In einem Interview mit Jeff Gerstmann verriet Blundell, dass dieses Studio Dark Outlaw Games heißt, und obwohl wir noch nicht wissen, woran das Team arbeitet, hat Blundell ein paar Informationen geteilt, die darauf hindeuten, dass es noch recht früh in der Entwicklungs- und Produktionsphase ist.

Blundell merkt an: "Das Studio heißt Dark Outlaw. Und so hat Dark Outlaw Games eine Weile im Schatten gearbeitet, und wenn wir etwas zu besprechen haben, treten wir hinaus ins Licht.

"Aber weißt du, die Geschichte dreht sich für mich um das Spiel, nicht um das Studio. Der Grund, warum wir keine Fanfare machen oder von den Dächern schreien, ist also: Lasst uns was holen, oder?"

Blundell schließt die Angelegenheit mit den Worten ab: "Ich werde nicht wirklich sagen, was wir genau tun, aber es ist wieder so, dass wir darüber sprechen, das Team dazu zu bringen, zusammenzuarbeiten, die Ideen zum Klicken zu bringen... Ich bin im Herzen ein Programmierer, also lasst uns diese Annahmen testen, und wisst ihr, ob es funktioniert?"

Wenn man Blundells Erfahrung mit der Arbeit an Call of Duty und insbesondere an seinem Zombies -Modus bedenkt, bevor er die Reihen von Activision verließ, was glaubst du, was sein neues Studio derzeit macht?