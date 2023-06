Das neue MSI MEG342C QD-OLED kombiniert den Kontrast von OLED mit der Helligkeit von LED

HQ

MSIs neuer Flaggschiff-Monitor, der MEG342C QD-OLED, will diese Gratwanderung zwischen eSports, Spielen mit hoher Bildwiederholfrequenz und den immersionsschaffenden Faktoren eines breiteren Panels vollziehen. Es hört sich nach viel an, und wir haben uns die Hardware angesehen, um zu sehen, ob sie hält, was sie verspricht.

In unserem neuesten Quick Look schauen wir uns das MSI MEG342C QD-OLED an und geben Ihnen einen Überblick über seine Spezifikationen und allgemeinen Eindrücke, bevor wir uns für einen vollständigen Test entscheiden. Wenn Sie auf der Suche nach einem breiten Panel sind, das sowohl beeindruckende Schwarztöne als auch hervorragende Farben bietet, sollten Sie sich das MSI MEG342C QD-OLED ansehen.

Oder lassen Sie sich zumindest von unseren Eindrücken überzeugen, um zu sehen, ob der Monitor das Richtige für Sie ist. Nachfolgend finden Sie unseren Quick Look: