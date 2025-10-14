Das neue Konzeptfahrzeug von Mercedes sieht aus wie ein Mafia-Mobil aus den 1930er Jahren

HQ

Das neue Konzeptfahrzeug Vision Iconic von Mercedes wurde nach einer Weile unter verschiedenen schwarzen Abdeckungen enthüllt und ist, wie viele auf den Silhouettenbildern vermuten, ein reiner Gangster-Rückfall in die 30er Jahre, mit allem, was dazu gehört. In Bezug auf die Technik im Inneren handelt es sich jedoch nicht um ein Retro-Auto, ganz im Gegenteil. Der Vision Iconic wird nur mit Batteriestrom betrieben und hat eine spezielle Lackierung, die Solarzellen enthält, was laut dem deutschen Autoriesen offenbar bedeutet, dass er allein dank der Sonne 120 Kilometer mehr pro Ladung fahren kann.

Markus Schäfer, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG:

"Vision Iconic verkörpert unsere Vision für die Zukunft der Mobilität. Mit bahnbrechenden Innovationen wie neuromorphem Computing, Steer-by-Wire, Solarlack und hochautomatisiertem Fahren der Stufe 4 sowie modernster Technologie setzen wir neue Maßstäbe für das elektrische und digitale Zeitalter. Dieses schöne Fahrzeug ist ein Beleg für unser Engagement, die Mobilität von morgen schon heute Wirklichkeit werden zu lassen."