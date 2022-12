Das neue Kolosseum-Update von Elden Ring belebt den Multiplayer

HQ

Der heute veröffentlichte Colosseum-DLC für Elden Ring sieht drei neue Arenen in den Lands Between entstehen. Zusätzlich wurden dem Spiel fünf neue angelaufene Frisuren hinzugefügt.

Indem sie sich in diese Arenen begeben, können die Spieler auf neue Weise miteinander konkurrieren. Die drei Kolosseen befinden sich in Limgrave, Leyndell und Caelid und haben jeweils andere Regeln. Spieler können alleine beitreten oder Passwörter verwenden, um Gruppenlobbys zu bilden.

In Limgrave können sich Spieler zusammenschließen und gegen ein anderes Team in einem respawnfähigen, punktbasierten Deathmatch im United Combat-Modus antreten. Zusätzlich können sie im Kampf-Tortur-Modus an einem respawnfähigen, punktbasierten FFA-Gefecht teilnehmen.

In Leyndell bietet das Royal Colosseum den Spielern die Möglichkeit, am Duell-Modus teilzunehmen, einem Zweikampf bis zum Tod ohne Respawns.

In Caelid sind alle oben genannten Punkte für Spieler verfügbar, mit dem zusätzlichen Vorbehalt, dass Geisterasche aktiviert ist.

