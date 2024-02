Das neue Karate Kid ist gefunden

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Sony sein Karate Kid -Universum mit einem brandneuen Film erweitern möchte, in dem Mitglieder des Originalfilms und des neueren Reboots zu sehen sind. Wir wussten auch, dass zur Suche nach dem nächsten Karate Kid ein offenes Casting-Verfahren erforderlich war, bei dem jeder (vorausgesetzt, Sie erfüllen die demografischen Anforderungen für die Rolle) seinen Hut in den Ring werfen konnte. Dies ist nun abgeschlossen, d.h. es wurde ein neues Karate Kid gefunden.

Laut The Hollywood Reporter wurde Ben Wang von American Born Chinese angeheuert, um das Franchise im kommenden Film voranzuführen, in dem auch Ralph Macchio und Jackie Chan in den Hauptrollen zu sehen sein werden.

Die Handlung des Films ist derzeit nicht bekannt, abgesehen davon, dass ein junger Mensch von Karate-Mentoren trainiert wird, wie es im Film zuvor der Fall war, aber es wird gesagt, dass er den Film an die amerikanische Ostküste bringen wird, was bedeutet, dass wir einen Karate Kid Film gesehen haben, der an der Westküste in China spielt. und jetzt auch an der Ostküste.

Die wirklich gute Nachricht ist, dass wir den Film sehr bald sehen werden, denn obwohl er noch nicht in Produktion ist, soll er am 13. Dezember 2024 in die Kinos kommen. Wenn man bedenkt, dass die letzte Staffel von Cobra Kai derzeit gedreht wird, bedeutet dies zweifellos, dass Macchio ein sehr arbeitsreiches Jahr 2024 geplant hat.