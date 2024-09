Das neue kalifornische Gesetz zwingt digitale Stores zu erklären, dass Sie Ihre Spiele nicht wirklich kaufen

HQ

Heute hat der Verkauf digitaler Spiele die Oberhand gewonnen und physische Spiele sind keine Selbstverständlichkeit mehr - und dies wird sich in Zukunft wahrscheinlich noch mehr ändern, da Konsolen zunehmend keine Festplattenlaufwerke mehr haben.

Dies ist natürlich sowohl umweltfreundlich als auch bequem und vermeidet das Risiko, dass Ihre Festplatte kaputt geht oder verloren geht. Discs sind mit Versand und Verpackung sowie vielen Zwischenhändlern verbunden, aber trotzdem ist es in der Regel viel billiger als der digitale Kauf. Und Sie können Ihr Spiel verkaufen, wenn Sie etwas Geld zurückbekommen möchten.

Letzteres ist bei digitalen Spielen natürlich unmöglich, aber es gibt tatsächlich einen noch größeren Fehler. Die meisten Vereinbarungen (mit Ausnahme von GOG.com unter den größeren Optionen) sind so geschrieben, dass Sie Ihre Spiele nicht besitzen. Der Publisher hat das Recht, Ihnen jederzeit Ihr vollständig kostenpflichtiges Spiel wegzunehmen, was wir leider bereits gesehen haben, als Ubisoft die The Crew-Lizenzen von denjenigen widerrufen hat, die das Spiel gekauft haben, während Sony Videoinhalte widerrufen wollte, die von Personen gekauft wurden (obwohl dies vorübergehend geändert wurde, als die Vereinbarung mit Discovery um etwa ein Jahr verlängert wurde). Darüber hinaus gibt es unzählige Beispiele für Spiele, die einen Teil ihrer Inhalte wie Online-Features, Musik und dergleichen verloren haben.

Nun haben kalifornische Gerichte entschieden, dass Unternehmen nicht mehr sagen können, dass sie Spiele verkaufen, die in gewissem Maße eine Online-Verbindung erfordern, sondern dass sie klarstellen müssen, dass sie nur für eine Lizenz bezahlen, die das Unternehmen nach Belieben entziehen kann.

Der Journalist Stephen Totilo schreibt auf Game File, dass Verkäufer "den Käufern die Bedingungen der Lizenz und gegebenenfalls eine Warnung zur Verfügung stellen müssen, dass ein Verlust von Rechten an Aspekten des Inhalts - wie dem Ablauf von Musiklizenzen - dazu führen könnte, dass das Spiel oder andere digitale Werke zurückgezogen werden."

Ob sich dadurch das Kaufverhalten der Menschen ändern wird, ist fraglich, aber es wird zumindest das Bewusstsein für das Problem schärfen. Was denken Sie darüber und sollte es auch hier in Europa übernommen werden?