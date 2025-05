Das neue Hardcover von Bitmap Books ist eine Liebeserklärung an das FPS-Genre

HQ

Bitmap Books ist zurück mit einem weiteren Hardcover, das die Geschichte des Gamings feiert, und dieses Mal ist es eine direkte Fortsetzung des exquisiten I'm Too Young to Die, das letztes Jahr veröffentlicht wurde.

Hurt Me Plenty: The Ultimate Guide to First-Person Shooters, wie das neue Werk heißt, wurde heute veröffentlicht und zeichnet die gesamte Entwicklung des FPS-Genres nach, von Wolfenstein 3D und Doom bis hin zu modernen Klassikern wie Half-Life 2, Call of Duty und Titanfall 2.

Das von Alex Wiltshire geschriebene Buch ist eine 400-seitige Abhandlung, die Interviews mit Entwicklern, retrospektive Analysen und andere interessante Details mischt. Das Buch ist sowohl in einer Standardausgabe als auch in einer exklusiven Limited Edition mit Schuber, Metallic-Druck und Prägung erhältlich, die für 35 £ im Bitmap-eigenen Shop bestellt werden kann.

Kaufen Sie normalerweise die Bücher von Bitmap und erhalten Sie Hurt Me Plenty ?