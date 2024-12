Das neue Gehäuse von InWin ist ein Meisterwerk aus Glas und Metall

HQ

Manchmal macht jemand etwas, das spektakulär ist. InWin war schon immer dafür bekannt, einer für die wirklich unterschiedlichen Gehäusehersteller auf dem Markt zu sein, mit einer echten Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die echte hausgemachte Designs herstellt, anstatt nur ihre eigene Marke auf generische gestanzte Stahlgehäuse zu setzen, die im Handel für 50 Euro verkauft werden.

Davon abgesehen ist Inwin mit seiner neuesten Innovation vielleicht etwas zu weit gegangen, denn obwohl dieses Computex-Gehäuse interessant ist, macht es ein Preis von 6.776 Euro es für diejenigen unter uns, die weniger als drei Bentleys und zwei Lamborghinis besitzen, etwas weniger attraktiv.

The Signature Chassis - technisch gesehen 11. Generation - verwendet eine einzelne um 180 Grad gebogene Glasscheibe, in die das Aluminiumgehäusegehäuse schwenkbar ist, um Ihre Hardware bis zum Äußersten zu präsentieren. Obwohl es ein wenig übertrieben erscheint, es sei denn, Sie haben etwas wie die professionelle Nvidia A100-GPU, die für eine 80-GB-Konfiguration etwa doppelt so teuer ist wie das Gehäuse.

Der Preis explodiert aufgrund einer sehr langen Fertigungszeit (12 Stunden) und sehr hoher Ausfallraten, da das Glas einfach spröde ist, da das Glas in mehrere Richtungen gebogen werden muss, während es 6 mm dick ist und Lichteffekte an den Rändern unterstützt. Die Verwendung von eloxiertem, gebürstetem Aluminium senkt den Preis auch nicht gerade.

Denken Sie daran, Ihren Butler mitzubringen, wenn Sie dieses Gerät abholen, da der Koffer allein 47 kg und 100 kg in der Versandkiste wiegt.