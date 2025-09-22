Das neue Dungeons and Dragons Monster Manual ist jetzt auch in allen anderen Sprachen verfügbar

HQ

Dungeons and Dragons-Spieler in Europa können endlich die Fertigstellung ihrer aktualisierten 5. Edition der Grundregelbücher feiern. Das Monster Manual (2025), das dritte verbleibende Regelbuch, das in andere Sprachen als Englisch übersetzt wurde (das Anfang des Jahres veröffentlicht wurde und das wir überprüft haben), ist jetzt auf Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch erhältlich.

Das Monster-Handbuch (2025) ist als Ergänzung gedacht, um Dungeon Masters bei der Vorbereitung von Begegnungen mit mehr als 500 Kreaturen zu helfen, jede mit ihren eigenen Werten und Sonderregeln, falls vorhanden, sowie neuen Illustrationen und neu gestalteten Werteblöcken. Neben den klassischen Drachen, Gedankenschindern, Gnollen oder Kobolden sind mehr als 85 neue Monster hinzugekommen, wie zum Beispiel Erzhags oder der "Blob of Annihilation".

Jetzt, da die Welt von Dungeons and Dragons so gut mit Leben und Bedrohungen gefüllt ist (hinter denen sich wertvolle Belohnungen verbergen), wirst du dieses Handbuch zu deiner Sammlung hinzufügen und dich mit deinen Tischgefährten auf ein Abenteuer begeben?