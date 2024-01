Das neue Brettspiel der Terraforming-Mars-Schöpfer jetzt auf Kickstarter

HQ

FryxGames, die schwedische Brettspielfamilie, die mit dem herrlich komplexen und gut ausbalancierten Terraforming Mars die Welt erobert hat, bereitet sich nun auf das nächste große Spiel vor - Fate Defenders of Grimheim. Ein Abenteuererlebnis für bis zu vier Spieler in einer nordischen Umgebung, in der ihr allein oder zusammen Monster tötet, die von allen Seiten des Spielbretts stürmen - auf der Suche nach Frejas Brunnen.

Wie bei dieser Art von Spiel ist es natürlich möglich, die Fähigkeiten deines Charakters zu verbessern, Quests zu lösen, neue aufregende Ausrüstung zu finden und die meisten anderen Dinge, die zum Genre gehören. Fate Defenders of Grimheim ist etwas, an dem die Familie angeblich viele Jahre gearbeitet hat, also haben wir hoffentlich etwas ganz Besonderes, auf das wir uns freuen können. Den Kickstarter finden Sie hier, und es überrascht nicht, dass das Spendenziel bereits erreicht wurde.

Du kannst dir auch die fast einstündige Komplettlösung des Spiels im Video unten ansehen.

Ist Fate Defenders of Grimheim etwas, das ihr haben wollt?