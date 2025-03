Das neue Big Bang Theory-Spin-off hat endlich einen Namen

HQ

Wir haben bereits berichtet, dass es nach Young Sheldon Pläne für ein weiteres The Big Bang Theory-Spin-off gab. Jetzt hat es einen großen Schritt nach vorne gemacht und endlich einen offiziellen Titel bekommen (danke Deadline), der uns vielleicht auch einige Hinweise darauf gibt, worum es gehen wird.

Die Serie wird Stuart Fails to Save the Universe heißen und die Hauptfigur wird natürlich der Comic-Händler Stuart Bloom (brillant gespielt von Kevin Sussman) sein. Es sieht nicht so aus, als ob einer der Hauptcharaktere aus The Big Bang Theory regelmäßig in der Serie auftauchen wird, aber es wurde bestätigt, dass mehrere Nebencharaktere zurückkehren werden, die von ihren ursprünglichen Schauspielern gespielt werden.

Wann die Dreharbeiten beginnen werden und vor allem, wann wir uns auf die Premiere freuen können, ist noch nicht bekannt.