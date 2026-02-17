Das NBA All-Star Game zog das größte All-Star-Publikum seit 2011 an und verdoppelte die Zuschauerzahlen 2025 fast doppelt

HQ

Das NBA All-Star-Spiel (oder die Spiele, da es vier 12-minütige Spiele waren) am Sonntag galt im Vergleich zu früheren Ausgaben als großer Erfolg, mit spannenderen und wettbewerbsfähigeren Spielen, da die besten Spieler der Liga in drei Teams (USA Stars, USA Stripes und World) eingeteilt wurden, was zu sehr knappen Ergebnissen (37-35, 48-45, 42-40) führte, mit Ausnahme des Finales, das 47-21 endete. Es war immer noch ein Freundschaftsspiel, aber jedes Team war begierig darauf, zu gewinnen und auf sehr hohem Niveau zu konkurrieren, und die Fans wurden unterhalten, sowohl die Zuschauer in Los Angeles als auch die Zuschauer zu Hause.

Laut vorläufigen Nielsen-Daten zog die TV-Ausstrahlung 8,8 Millionen Zuschauer an, kombiniert mit Zuschauern von NBC, Peacock und Telemundo – das beste Publikum seit 2011. Es ist fast doppelt so viel (ein Anstieg von 87 %) wie der All-Star im letzten Jahr auf ABC: 4,7 Millionen Zuschauer, und erreichte mit 9,8 Millionen im USA Stripes vs. World-Match einen Höchststand von 9,8 Millionen.

Zum ersten Mal seit 2002 hatte NBC die Rechte am NBA All-Star, und es passte perfekt in das Prime-Time-Programm, nachdem die USA einen ganzen Tag lang über die Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina berichtet hatten, bei denen die USA 19 Medaillen gewannen, darunter sechs Goldmedaillen.